Comenzó el pago del Seguro Social, que eleva las pensiones de 1,3 millones de jubilados

Enero de 2026 marca un hito en el sistema previsional chileno con la entrada en vigencia de las primeras prestaciones del Seguro Social.

Este nuevo pilar contributivo mixto comenzó a aplicarse de manera gradual, traduciéndose en dos ayudas fundamentales: el Bono por Años Cotizados y la Compensación por Expectativa de Vida, orientada principalmente a las mujeres.

Montos y beneficiarios del nuevo pilar

El Seguro Social establece un Beneficio por Años Cotizados, basado en la trayectoria laboral, entregando 0,1 UF adicionales por cada 12 meses cotizados (con un tope de 25 años). Esto significa un aumento mensual de casi 100.000 pesos para quienes cumplan con el requisito máximo.

"Quienes tienen el tope o más, son aproximadamente 100.000 pesos mensuales todos los años de por vida, automático, sin trámites, sin ningún papeleo", precisó el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes.

Este beneficio es entregado a las personas pensionadas de vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros con 65 años o más y que haya cotizado al menos 10 años en el caso de las mujeres o 20 años en el caso de los hombres.

El requisito de cotizaciones aumentará de forma gradual para las mujeres desde enero de 2028, cuando se exigirá un mínimo de 132 meses cotizados.

Luego, este requisito crecerá en 12 meses adicionales por cada 24 meses transcurridos, hasta llegar a los 180 meses de cotización.

Por otro lado, la compensación para mujeres de 65 años o más establece un piso mínimo de 0,25 UF (aproximadamente 9.900 pesos), beneficiando de entrada a más de 730.000 pensionadas.

En términos generales, estas prestaciones representan un aumento promedio de 76.000 pesos mensuales para el universo inicial de beneficiarios.

¿Cómo acceder al beneficio?

Una de las características centrales de esta implementación es que el proceso es 100% automático. Los pensionados no requieren postular ni realizar trámites adicionales, ya que el incremento aparecerá detallado en su colilla de pago habitual bajo el ítem "Seguro Social".

Se estima que, con la implementación total de la reforma, el beneficio se ampliará progresivamente hasta alcanzar a 2,8 millones de personas en todo el país.

Para verificar la situación particular o el monto exacto a recibir, el Gobierno ha habilitado los siguientes canales:

Sitios web oficiales: ChileAtiende Instituto de Previsión Social (IPS)

Vía telefónica: Call Center 101.

Call Center 101. Presencial: Oficinas de atención de la red ChileAtiende a lo largo del país.

Boric destaca cambio de paradigma en la seguridad social

Durante una actividad oficial en Quinta Normal, el Presidente Gabriel Boric celebró la puesta en marcha de este mecanismo, destacando el giro hacia un sistema basado en la solidaridad.

"La jubilación ya no va a depender solamente de los ahorros de cada uno y de la PGU. Desde ahora, los empleadores también tienen que aportar al sistema para financiar solidariamente una mejora de las pensiones. De eso se trata la reforma: de humanidad y reconocer su trayectoria de vida", afirmó ante una audiencia de adultos mayores.