Usar la crisis del coronavirus como excusa no logrará obstruir los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

Por: Niu Qingbao, embajador de China en Chile

Los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 se inauguran el 4 de febrero, considerados un gran evento para los mejores atletas mundiales de deportes de invierno, tanto de hielo como de nieve. También se convertirán en una fuente de luz que ayudará a la gente a recuperar la confianza en el contexto de la pandemia, algo que todo el mundo estaba esperando.

Sin embargo, existen algunas organizaciones e individuos que siguen instando a posponer los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing utilizando dos excusas: la primera es: "La celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en el contexto de la pandemia es insegura"; y la segunda es: "Algunos atletas, por el hecho de dar positivo de Covid-19, no podrán ser parte". ¿Estas razones constituyen un motivo real para posponer Los juegos Olímpicos?

Primero. ¿Cómo funciona la seguridad para la prevención y control del Covid-19 en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022?

China es reconocida a nivel global como el país que mejor ha luchado contra la pandemia, destacado por ser eficiente y encontrarse en situación sanitaria estable. Con el fin de garantizar la segura realización de los Juegos Olímpicos de Invierno, el gobierno chino ha empezado y seguirá cumpliendo las normas de acuerdo a la primera y la segunda [Guía de Medidas Preventivas] publicadas sucesivamente por el Comité Olímpico Internacional junto al Comité Paralímpico Internacional y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing, optimizando el sistema de circuito cerrado dividido en zonas y por clases, implementando estrictamente las medidas para la prevención y control, en forma minuciosa y científica. Haciendo todo lo posible para prevenir el brote, para garantizar la salud y seguridad de todo el personal que participa en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Beijing 2022.

Los protocolos relevantes reflejan los últimos avances científicos que se han logrado en la investigación para la prevención de Covid-19, que reúnen las opiniones y comentarios de expertos chinos y extranjeros, y basándose en la experiencia de muchos importantes eventos deportivos internacionales, han sido ensayados y practicados a través de un total de 13 competencias internacionales de ensayo, junto con semanas de entrenamiento que se llevaron a cabo de octubre a diciembre del año pasado.

El Comité Olímpico Internacional y la Organización Mundial de la Salud también han afirmado las medidas preventivas de China. El Presidente Bach, del Comité Olímpico Internacional, ha calificado que dentro del circuito cerrado de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing, se encuentra un "refugio seguro" en el contexto global de la pandemia, "el lugar más seguro del mundo".

La Organización Mundial de Salud ha enfatizado que las medidas de prevención existentes para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing son suficientes para enfrentar los desafíos ante diferentes variantes del Covid-19, que no se necesitan más ajustes y que no se presenta un mayor riesgo para albergar a los Juegos Olímpicos de Invierno. Mientras tanto, la gran mayoría de los deportistas también confía en la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 y esperan participar.

Se puede decir que China es el país más seguro en términos de la situación epidemiológica. Por ello, aquellas organizaciones e individuos que incitan el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Invierno, es menester que sepan, que viajar a Beijing a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno es más seguro que quedarse en su país, su ciudad e incluso en su propio barrio.

Segundo. ¿Solo por la imposibilidad de que algunos atletas particulares asistan, se deberían posponer los Juegos Olímpicos de Invierno?

En cualquier competencia importante puede haber atletas que no están en condición de participar. Incluso a pesar de participar, es posible que no puedan hacer su mejor desempeño. Los eventos de gran escala se llevan a cabo a favor de todos los atletas, y por los casos particulares de no poder asistir, no tienen derecho a reclamar el aplazamiento.

Si este tipo de motivo pudiera justificar aplazar una competencia, no habría forma de organizar ningún evento deportivo a gran escala. Sería demasiado arrogante utilizar los derechos individuales para perjudicar los derechos de la gran mayoría de los competidores. Este comportamiento no se considera justo ni ético. Por eso, la comunidad internacional no permitirá que esto ocurra.

China está lista para recibir a los atletas de todo el mundo, y a la espera de que puedan competir a buen nivel, y maravillen en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Me enteré por el Comité Olímpico de Chile que la delegación chilena contará con 17 miembros y sus atletas participarán en tres disciplinas de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. ¡Mis mejores deseos para los atletas olímpicos chilenos: seguridad, éxito, que disfruten la competencia y se destaquen!