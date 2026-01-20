CGE informa recuperación del suministro para el 88% de los clientes afectados tras incendios forestales en Biobío

Comunicado CGE – Región del Biobío

CGE, Compañía de distribución eléctrica, informa que tras los incendios que afectaron a las comunas de Concepción, Penco y Tomé, en la región del Biobío, y que provocaron graves daños y destrucción de infraestructura eléctrica, ya se ha recuperado el servicio de distribución para el 88% de los clientes afectados.

Según el reporte de estatus de suministro, a las 10:00 horas de hoy, quedaban 5.654 clientes sin energía, distribuidos de la siguiente manera:

Penco: 2.484 clientes

2.484 clientes Concepción: 1.624 clientes

1.624 clientes Tomé: 1.010 clientes

Christian Bachur, director Regional Sur de CGE, señaló que en el peak del evento se contabilizaron 45.876 clientes sin energía, específicamente el domingo 18 de enero, producto de los siniestros.

Agregó que la recuperación del servicio ha sido posible gracias al despliegue de más de 100 brigadas en terreno, las que trabajan en labores de reconstrucción de la infraestructura eléctrica dañada.

“Para enfrentar la restitución del suministro y la reconstrucción de infraestructura, desplazamos brigadas desde las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y La Araucanía, las que han trabajado durante gran parte de la noche para recuperar el servicio en sectores de Penco y Tomé. También hemos instalado generadores de respaldo para entregar suministro a nuestros clientes mientras se repara la infraestructura dañada por los incendios. Continuaremos con estas labores hasta normalizar el servicio para todos nuestros clientes”, señaló Bachur.

El ejecutivo añadió que el personal técnico de CGE ha revisado más de 160 kilómetros de líneas eléctricas para detectar puntos de falla y proceder posteriormente a su reparación.

En paralelo, la Compañía movilizó equipos de generación de respaldo para restablecer el suministro. En Tomé, se han desplegado más de 50 equipos de generación.

Consejo de Seguridad

CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar medidas de seguridad para evitar accidentes, tales como:

No acercarse a conductores o cables dañados.

No tocar cables que se encuentren en el suelo, ya que podrían estar energizados.

En caso de emergencia, se solicita comunicarse con la empresa a través de los siguientes canales de atención:

Teléfono gratuito: 800 800 767

800 800 767 Cuenta de X: @CGE_Clientes

@CGE_Clientes Sitio web: www.cge.cl

www.cge.cl Aplicación móvil: CGE 1click

CGE 1click WhatsApp: +56 9 8956 8479

Este es un contenido presentado por CGE Energía.