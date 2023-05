¿Cómo es el Fiat Fastback? El nuevo SUV coupé que ya está a Chile

La reconocida marca italiana de automóviles Fiat presentó en Chile su nuevo modelo Fastback, el primer SUV Coupé de la marca que combina el estilo deportivo de los coupés con la potencia y funcionalidad de los SUV.

El diseño del Fiat Fastback no sólo llama la atención por su estilo deportivo y futurista, que tiene faros Full LED y luces diurnas (DRL). También destaca su cubierta retráctil, interior espacioso y un amplio maletero con capacidad de 600 litros, la que puede aumentar a 1.087 litros al abatir los asientos traseros.

¿Por qué es una buena opción de compra? Este SUV Coupé reúne en un sólo vehículo características que suelen hallarse en segmentos diferentes: tiene mayor longitud, ancho y apertura de acceso que otros vehículos similares, con asientos muy amplios y cómodos, disponibles en tela, malla texturizada o cuero ecológico.

Otro punto fuerte del modelo es la altura mínima al suelo (192 mm), que está entre las mejores de la categoría.

En términos de seguridad, Fastback es uno de los autos más seguros producidos en América Latina: la carrocería se compone en un 87% por acero de alta y ultra resistencia que disipa mejor la energía del impacto en caso de colisión, además que cuenta con sistema de frenos ABS+ EBD, control de tracción avanzado, junto con cuatro airbags, dos frontales y dos laterales.

Si lo que buscas es potencia, el Fiat Fastback tiene un motor 1.0 turbo que le permite pasar de 0 a 100 km/h en tan solo 10,2 segundos y le brinda mayor eficiencia en el consumo de combustible (registrando hasta 14,6 km por litro en carretera).

El vehículo cuenta con una caja de cambios automática de 7 velocidades, además de tres modos de conducción: Normal (enfoque en menor consumo y más comodidad), Manual (más versatilidad) y Sport (respuesta más rápida).

La tecnología es un elemento fundamental para este modelo, puesto que está equipado con ADAS (sistemas avanzados de asistencia a la dirección) y también cuenta con un freno de parking eléctrico, más sensores de estacionamiento traseros y delanteros, junto a sensores de lluvia y crepusculares.

Además, destaca el "Auto Hold", una opción con la cual el Fastback mantiene el freno accionado después de quitar el pie del pedal.

También posee un tablero full digital personalizable en el que el usuario puede elegir si desea tener información analógica o digital, como la fuerza G, la presión del turbo o el consumo en tiempo real. Su central multimedia cuenta con GPS, cargado inalámbrico, además de Apple CarPlay y Android Auto con conectividad de forma inalámbrica.

El Fiat Fastback está disponible en tres versiones: Drive Turbo 200 AT, Audace Turbo 200 AT, e Impetus Turbo 200 AT.

Su precio en Chile es desde 18.990.000 pesos y puedes hallar más detalles en el sitio web de Fiat.

Este es un contenido patrocinado.