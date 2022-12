Sheet!, la marca chilena que ataca la calvicie, irrumpe en México

¿Cómo enfrentar un tema estético tan delicado como la caída del pelo, de una forma lúdica? Esa es una de las preguntas que se hizo Sheet!, la marca chilena dedicada a resolver casos de calvicie, con nobles productos cosméticos y asesoría personalizada, que ya ha beneficiado a más de 22 mil personas.

Para su fundadora, Laura Zegers, el símbolo de una oveja es el fiel reflejo del espíritu de rebaño con el que trabajan, y que los ha diferenciado de otras marcas de la competencia. Servicios como el asesoramiento gratuito para sus clientes en cualquier momento del día, sumado a un estilo irreverente y divertido, forman parte de las características que Zegers y su equipo han querido impregnar a la marca.

No parece sorpresa que de esta manera Sheet! ya esté presente en México, y próximos a iniciar operaciones en otros países.

"Sheet! no es solo una marca de productos, es un concepto, que nace de 'shit happens, it does, but not today'. No nacimos para vender productos, nacimos para ayudar a las personas a recuperar su pelo, asesorarlos y acompañarlos en la difícil situación que es perder cabello. Lo hacemos de una forma amigable, solidaria y amorosa", señala Laura, quien además se unió a Todos Reciclamos, para además procesar el 200% de lo que venden.

Los números también avalan a la "oveja": De 2010 a la fecha ya cuentan con 90 mil ventas, en las que más del 30% de los compradores se ha convertido en clientes frecuentes, sólo vendiendo de manera online. Aunque Sheet! ya se prepara para exhibir su catálogo en el retail local.

La magia del Baicaipil

Sus productos estrellas: shampoos, acondicionadores y tónicos, están hechos con 3% de baicapil. Una combinación de tres activos de origen botánico, que detienen la calvicie, logrando hasta 38 mil cabellos nuevos, incrementando la densidad capilar y el grosor, con un efecto voluminizante después de sólo tres meses de tratamiento.

¿Cuándo preocuparse?

La pérdida de 50 y 150 cabellos/día es consecuencia de un ciclo capilar saludable, si este ciclo se altera, aparecen las conocidas alopecias, generando:

Cambios en el carácter y estado anímico.

Baja en la autoestima.

Un aspecto poco vital.

¿Qué es el Baicapil?

Es un innovador activo anticaída creado a partir de la combinación de tres activos de origen botánico:

Scutellaria baicalensis (de origen asiático, muy utilizada en la medicina china)

- Protege del daño oxidativo.

- Activa las células madre.

- Retrasa la senescencia.

Germinados de soja (Glycine max.) y trigo (Triticum vulgare)

- Aumentan la proliferación celular.

- Incrementan la actividad metabólica de las células.

Este es un contenido patrocinado.