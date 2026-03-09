Airbags Takata: Stellantis refuerza el llamado a propietarios a verificar sus vehículos

Airbags Takata reiteró el llamado preventivo a clientes de ciertos modelos de las marcas Citroën, Opel, DS, RAM, Jeep, Fiat, Dodge y Chrysler fabricados entre 2003 y 2018 para revisar si sus autos están incluidos en la campaña global de reemplazo de airbags Takata, proceso que se realiza sin costo en la red de concesionarios autorizados.

Todos los clientes que realicen el cambio de la pieza específica recibirán un beneficio en productos y servicios de postventa por un valor de $70.000.

Se trata de un recordatorio dirigido a quienes aún no han efectuado la revisión, en el marco de una de las campañas de seguridad más amplias de la industria automotriz a nivel mundial.

¿Por qué es importante realizar esta revisión?

La empresa japonesa Takata reconoció una falla de origen en algunos infladores de airbags, relacionada con un compuesto químico que puede degradarse con el tiempo y la exposición prolongada al calor y la humedad.

En determinadas condiciones, esta situación podría generar riesgos en caso de activación del airbag. Por ello, múltiples fabricantes a nivel global iniciaron campañas preventivas para verificar y reemplazar el componente cuando corresponda.

¿Qué deben hacer los propietarios?

Stellantis recomienda a los dueños de vehículos de las marcas Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel, RAM, Dodge y Chrysler fabricados entre 2003 y 2018:

Ingresar el número de VIN (identificación del vehículo) en el sitio web oficial de su marca. Confirmar si la unidad está afecta a la campaña preventiva. Coordinar una hora en un servicio técnico autorizado para realizar la revisión y, si corresponde, el reemplazo gratuito del airbag.

En algunos casos específicos, la compañía podría incluso recomendar la suspensión preventiva del uso del vehículo hasta concretar la reparación.

Modelos incluidos en la campaña

Entre los modelos considerados se encuentran:

Citroën: C3 (2010–2017) y C4 (2011–2018).

(2010–2017) y (2011–2018). Chrysler: 300 (2005–2015).

(2005–2015). Dodge: Challenger (2009–2014), Charger (2011–2015), Dakota (2005–2011) y Durango (2004–2009).

(2009–2014), (2011–2015), (2005–2011) y (2004–2009). RAM: 1500 (2003–2008), 2500 (2005–2009) y 3500 (2004).

(2003–2008), (2005–2009) y (2004). Jeep: Wrangler (2007–2016).

(2007–2016). DS: DS3 (2011–2017), DS4 (2012–2018) y DS5 (2013–2018).

(2011–2017), (2012–2018) y (2013–2018). Opel: Astra (2006–2016), Cascada (2013–2015), Meriva (2011–2016) y Mokka (2014–2016).

(2006–2016), (2013–2015), (2011–2016) y (2014–2016). Fiat: Uno (2014–2018), Fiorino (2015–2018) y Palio (2016).

La verificación puede realizarse directamente en los sitios web oficiales de cada marca o acercándose al concesionario autorizado más cercano.

