El papa León XIV recuperó la tradición de portar la cruz durante todas las estaciones del viacrucis en el Coliseo, un gesto que no se veía desde 1994, ante miles de fieles congregados en los alrededores para presenciar una de las ceremonias más vistosas de la Semana Santa en Roma.

Ante más de 30.000 personas, León XIV presidió, por primera vez en su pontificado, una de las ceremonias más solemnes de la Semana Santa, marcada por un alegato contra la guerra y los abusos de poder en las "meditaciones" a lo largo de las 14 estaciones del viacrucis.

El rito, que rememora el calvario de Jesús desde su condena a muerte hasta su sepultura, comenzó este Viernes Santo en el interior del Anfiteatro Flavio, símbolo del martirio de los primeros cristianos.

El papa recorrió el interior del monumento, iluminado por la tenue luz de las velas, en un ambiente de silencio y recogimiento en el que solo se escucharon las tradicionales meditaciones en cada una de las estaciones.

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