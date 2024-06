Corporación Apertus: Abriendo caminos hacia la inclusión

El 17% de la población de Chile, es decir cerca de 3 millones de personas, vive con alguna discapacidad. De ellos, el 5,9% tiene una discapacidad leve a moderada, mientras que el 11,1% enfrenta una discapacidad severa. Estas cifras revelan la urgencia y la importancia de la misión de Corporación Apertus.

Soledad Méndez Pérez es docente especialista en educación inclusiva, madre y activista por los derechos de las personas con discapacidad y tiene un sueño profundo: La inclusión de las personas en riesgo de exclusión. Es la fundadora y directora de la Corporación Apertus, organización que trabaja incansablemente por la inclusión de personas con discapacidad intelectual que no han logrado desarrollar habilidades instrumentales mínimas que les permitan vivir de la manera más autónoma posible.

La profesional cuenta que el objetivo es claro: "Crear oportunidades para que cada persona con discapacidad intelectual pueda tener sueños, objetivos y metas como todo joven, promoviendo una sociedad más democrática e inclusiva, respetuosa de la diversidad como algo consustancial al ser humano".

"Mi viaje hacia la inclusión comenzó con el nacimiento de mis dos hijos: una hija con discapacidad intelectual y autismo, y un hijo con altas capacidades", cuenta Soledad, agregando que "a través de ellos, viví de primera mano el dolor de la exclusión y la carencia de opciones educativas adecuadas. Estas experiencias no solo me impactaron profundamente, sino que también me inspiraron a crear Corporación Apertus, una organización dedicada a abrir puertas y brindar oportunidades a quienes puedan necesitarlo".

Soledad Méndez suma más de 20 años dedicados a la educación, de los cuales 12 son investigando métodos efectivos para educar a personas con NEE (necesidades educativas especiales), a partir de lo que desarrolló el método ELI (Educación Libre e Inteligente), un enfoque que busca que cada persona pueda aprender a descubrir sus destrezas naturales, potenciando y ayudándole a descubrir sus habilidades y talentos naturales.

Actualmente, la corporación desarrolla un proyecto educativo y cultural en Ñuñoa, llamado Academia Apertus. Se trata de una iniciativa autogestionada y no subvencionada que trabaja con jóvenes con discapacidad intelectual desde los 16 años.

A través de diversos talleres, Academia Apertus ofrece a estos jóvenes la oportunidad de alcanzar grados crecientes de autonomía, permitiéndoles definir y desarrollar un proyecto de vida propio. La inclusión es un principio que vivimos diariamente, motivándolos a mejorar cada día con respeto, alegría y compromiso.

"No buscamos caridad, sino equidad y democratización de la educación, además de acceso y participación en entornos comunes. Nuestro fin es darles a conocer el mundo a través del maravilloso mundo de la cultura, la educación, las artes y que se reconozcan a sí mismos como ciudadanos de pleno derecho", subraya la educadora.

¿Cómo ser parte de Academia Apertus?

Si eres padre o madre de un joven con discapacidad y quieres ser parte de este proyecto, la Academia Apertus tiene disponible un número de WhatsApp para responder directamente tus preguntas.

Además, se puede conocer más del programa y agendar una entrevista a través del sitio corporacionapertus.cl/programa o en Instagram, en las cuentas @corporacion_apertus o @solehomeschooling.

"Nuestra escuela existe gracias a la perseverancia y el amor que sentimos por nuestros hijos. Somos profesionales de la educación con vasta experiencia, comprometidos a brindar una educación inclusiva y respetuosa de las individualidades de cada estudiante. Nuestras metas no son ambiciosas; son simplemente el deseo de cualquier madre o padre: que sus hijos tengan un futuro prometedor y lleno de oportunidades", afirma.

