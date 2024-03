Ludifest 2024: Las actividades y torneos del festival más importante de juegos de mesa

Ludifest 2024 está a la vuelta de la esquina. El evento más importante del país sobre juegos de mesa se realizará este 13 y 14 de abril en Estación Mapocho y todavía quedan entradas disponibles mediante TicketPlus.

Dentro de las participaciones confirmadas están Pokémon, Devir, Asmodee, Fractal Juegos, What Do You Meme?, Unstable Unicorns, Master Games, Salta pal lao, Telestrations, Ludi Chile, Circoctel y más.

Torneos de Ludifest 2024

Durante sus dos jornadas, Ludifest contará con competencias entre jugadores de diversos juegos de mesa y con premios para los ganadores y ganadoras:

II Campeonato Nacional Premodern Chile.

Aventureros Al Tren.

The Island.

Azul.

Tanxi.

Setup (lanzamiento).

Entradas Ludifest 2024

Los tickets para Ludifest están disponibles en TicketPlus, tanto para ingreso diario como para sábado y domingo.

Este es un contenido presentado por Asmodee.