N°1 según Speedtest: Movistar se posiciona como la red móvil más rápida de todo Chile

Movistar Chile fue reconocida por Ookla® con el Speedtest Award™ como la red móvil 5G más rápida de Chile en el primer semestre de 2025. El galardón se basa en el Speed Score™, una métrica objetiva que combina velocidad de descarga, velocidad de subida y latencia, y que posicionó a Movistar con un puntaje de 50.23, por encima de sus competidores Entel, WOM y Claro.

Ranking de velocidad de descarga promedio (Mbps)

Q1 y Q2 2025

Movistar Chile – 160.29 Mbps Entel – 149.23 Mbps WOM – 135.50 Mbps Claro – 124.88 Mbps

El Speed Score™ de Ookla se construye a partir de millones de pruebas realizadas por usuarios reales en todo el país, considerando percentiles de rendimiento y latencia bajo carga. En este análisis, Movistar Chile lideró en velocidad de descarga promedio (160.29 Mbps) y en latencia de descarga promedio (610.75 ms), lo que se traduce en una experiencia superior para aplicaciones clave como videollamadas, gaming y streaming. Toda la información al respecto está disponible en Speedtest.net/awards/chile/2025.

Estos resultados reflejan el positivo impacto en la experiencia de las personas, como resultado del proyecto nacional de renovación de red 5G que Movistar Chile está desplegando activamente, con una inversión de 140 millones de dólares para modernizar más de 5.000 antenas móviles a lo largo del país. La iniciativa busca mejorar la conectividad de millones de personas, empresas y territorios urbanos y rurales, con foco en velocidad, estabilidad y cobertura.

Juan Vicente Martín, presidente y CEO de Movistar Chile, comenta: "Si ya éramos líderes en fibra óptica en todo el país, ahora también lo somos en 5G, con la mejor red móvil de Chile. Este reconocimiento confirma que nuestro plan de modernización móvil va por el camino correcto, mejorando la inclusión digital de los territorios y la calidad de vida de las personas y empresas. Así, estamos orgullosos del reconocimiento de Ookla, que otorga una medición objetiva, independiente y relevante para nuestros clientes y el desarrollo digital de Chile".

Gracias a este liderazgo en conectividad, Movistar Chile puede materializar alianzas estratégicas como la de Perplexity Pro, permitiendo que más personas accedan gratuitamente a inteligencia artificial de clase mundial desde cualquier lugar del país.

Con este nuevo reconocimiento, Movistar Chile reafirma su liderazgo en telecomunicaciones, con más de 9 millones de clientes y una posición destacada como operador número uno en fibra óptica para hogares y empresas. La compañía continúa avanzando en proyectos estratégicos de conectividad como Fibra Óptica Nacional Macrozona Sur y Fibra Óptica Tarapacá, además de soluciones digitales B2B para grandes empresas e instituciones públicas, consolidando su rol como motor del desarrollo digital en todo el país.

Este es un contenido presentado por Movistar.