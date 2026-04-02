La Roja sub 17 luchará con Uruguay por obtener un debut triunfal en el Sudamericano

Este viernes 3 de abril, la selección chilena sub 17 comenzará su participación en el Sudamericano de la categoría ante Uruguay, en el Estadio Carfem de Ypané, Paraguay.

El equipo dirigido por Ariel Leporati llega al torneo con un empate 1-1 y un triunfo 4-1 ante Bolivia en el CAR "José Sulantay" durante la recién pasada fecha FIFA.

Además, La Roja también sumó buenas sensaciones con el segundo lugar en la Copa UC en diciembre, y el Torneo Jóvenes Promesas en Córdoba, Argentina, a inicios de año.

Sin embargo, el conjunto nacional perdió a última hora al arquero Bautista Andrade, juvenil de Huracán que fue liberado a dos días del debut. En su lugar se convocó a Amaro Contreras, de Colo Colo.

Respecto a La Celeste, conformó su nómina luego de un campamento con más de 80 jugadores en Miami durante el mes de febrero.

La mayor parte de la convocatoria oriental se divide entre jugadores de Nacional y Peñarol, aunque también destacan un par de jugadores de Montevideo City Torque, Liverpool y Boston River.

El partido arrancará a las 17:00 horas (20:00 GMT) y será televisado por Canal 13 en su plataforma 13GO, además del cableoperador Directv con su canal DSports.