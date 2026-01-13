Artes Escénicas Itinerantes Regionales abre convocatoria 2026: Cómo postular

El Programa de Artes Escénicas Itinerantes Regionales abrió su convocatoria 2026 para financiar giras artísticas en todas las regiones del país, iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que apoyará 16 proyectos y considera un aumento presupuestario de $84 millones para ampliar el acceso a espectáculos escénicos.

El programa contará con un presupuesto total de $401 millones, que se distribuirá en un proyecto por región. Para esta versión, Antofagasta, Biobío y Los Lagos se incorporan al grupo presupuestario N°3, lo que les permitirá postular a montos de hasta $31 millones, al igual que Valparaíso y Metropolitana.

Las demás regiones podrán solicitar financiamiento máximo de $21 millones o $26 millones, según su clasificación.

Las bases establecen que las propuestas deben programar funciones en un mínimo de provincias, priorizando comunas distintas a la capital regional e incorporando territorios rurales cuando sea posible. También se mantiene la opción de incluir gastos asociados a labores de cuidado dentro del presupuesto del proyecto.

Las iniciativas seleccionadas deberán incorporar actividades complementarias orientadas a la profesionalización del sector, dirigidas a agentes de las artes escénicas locales.

Los proyectos tendrán un plazo máximo de ocho meses para ejecutar la itinerancia durante 2026 e incluirán un plan de vinculación con comunidades y públicos, con acciones de mediación, participación o transferencia de conocimientos.

Cómo postular

La convocatoria está dirigida a artistas, compañías y agrupaciones de las artes escénicas nacionales. Se podrán presentar proyectos de teatro, danza, circo, ópera, narración oral, títeres y propuestas de carácter interdisciplinario, siempre que desarrollen itinerancia dentro de su región de residencia.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el viernes 27 de febrero de 2026, a las 15:00.