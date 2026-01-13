Síguenos:
Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Comisión de Hacienda aprobó monto de reajuste al sector público

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El aumento del 3,4 por ciento fue uno de los 57 artículos ratificados en la extensa sesión de este lunes, destacó el ministro Nicolás Grau.

En tanto, se cayó la indicación del Gobierno que elevaba exigencias para que funcionarios despedidos puedan apelar.

Comisión de Hacienda aprobó monto de reajuste al sector público
 Ministerio de Hacienda (X)

Está previsto que el proyecto completo sea votado el miércoles en la Sala de la Cámara.

Tras un extenso debate particular, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprobó este lunes el reajuste de 3,4 por ciento para el sector público, así como la mayor parte de las normas incluidas en el proyecto del Gobierno.

El oficialismo logró ratificar el guarismo al imponer su mayoría en la instancia, aunque se prevé que la norma enfrente una prueba más exigente en la Sala este miércoles, para cuando está fijada la votación de la iniciativa completa.

A la salida del Congreso, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que la comisión visara "prácticamente todos los artículos que fueron discutidos; ya llegamos a más de 90 artículos aprobados".

"El día de hoy, llegamos a 57 artículos aprobados, muchos de ellos con amplia mayoría, y creemos que es positivo que a pesar del debate, el resultado final es que se avanza: se avanza en los acuerdos que hubo con la Mesa del Sector Público, y también en temas muy diversos", apuntó el jefe de la billetera fiscal.

Por ejemplo -y con votos en contra de la oposición-, se aprobó la norma que establece por mandato legal que todos los funcionarios de asesoría directa a las autoridades políticas presenten su renuncia, a más tardar, el 11 de marzo.

Sin embargo, y después de los reparos expresados por la Contraloría, el oficialismo dejó caer la última indicación del Gobierno, que pretendía subir de dos a cinco años el plazo mínimo de permanencia en el Estado para que los funcionarios despedidos por la próxima administración pudieran apelar a esta decisión.

De este modo, la norma que la derecha considera de "amarre" quedó con su redacción original, que establece sólo dos años de contrata para reclamar un eventual despido injustificado.

