Murió la "restauradora" del Ecce Homo que fue fenómeno global en 2012

La autora del inesperado éxito mundial de la restauración de la pintura de un 'Ecce Homo' en una iglesia de Borja -norte de España-, Cecilia Giménez, falleció este lunes a los 94 años, confirmó a la agencia de noticias EFE el alcalde de la localidad, Eduardo Arilla.

"Perdemos a una persona muy querida en el pueblo", una mujer "con una bondad inmensa", que tuvo una vida "dura" y que fue "muy fuerte", porque supo aguantar la "presión" que supuso "el fenómeno del 'Ecce Homo'", destacó el alcalde.

El 'Ecce Homo' de Borja pasaba inadvertido para todos hasta que la divulgación en los medios de comunicación de la fallida restauración que Cecilia Giménez hizo en 2012, provocó una cascada imparable de reacciones en todo el planeta y atrajo las miradas del mundo sobre ese municipio de unos 5.000 habitantes situado en la región de Aragón.

Su controvertida intervención de la pintura mural en 2012, destinada a restaurar la obra en la Iglesia del Santuario de Misericordia, lanzó inesperadamente a la pequeña localidad aragonesa a la fama internacional. (FOTO: EFE)

La comentada restauración

Cecilia Giménez era una aficionada que, con toda su buena intención, trató de restaurar esa pequeña pintura mural que se halla en la Iglesia del Santuario de Misericordia de Borja, pero en su intento causó una importante alteración de la obra original, lo que generó tanto las críticas de unos como las risas de otros.

La nueva imagen dio la vuelta al mundo y llegó a convertirse en un meme, e incluso inspiró disfraces de Halloween. Pero también se tornó en un movimiento de apoyo a la autora, una anciana octogenaria.

Cuando se cumplió una década de la polémica restauración, Borja había recibido más de 10.000 visitantes al año procedentes de diversas partes del mundo para conocer su "obra", hasta sumar en ese momento más de 200.000, una proyección internacional insospechada para la localidad.

El alcance de su actuar

Cecilia Giménez decidió actuar sobre la pintura original al ver el deterioro que sufría y con su intervención posicionó a su población en el mapa del turismo internacional.

Hasta el punto de ser el germen del cortometraje documental 'Mis Ecce Homos', dirigido por el doctor en Sociología Marco Rosatto a partir de un trabajo de fin de carrera de Humanidades, o de la ópera 'Behold the Man', obra del libretista estadounidense Andrew Flack y con la composición y dirección artística de Paul Fowler, que se estrenó en el Evelyn Smith Music Theatre de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), en Estados Unidos.

El alcalde de Borja resaltó hoy que gracias al dinero recaudado con las entradas y la venta de artículos de promoción comercial del 'Ecce Homo' se completa la cuota de la residencia de ancianos donde vivía Cecilia a personas sin posibilidades económicas de afrontar el pago.

"Un fenómeno social que se ha convertido en un fin social" gracias a Cecilia, que "hasta el final ha sido bondad", subrayó Arilla, quien aseguró que ha fallecido como ella quería, junto a su hijo también usuario de la residencia de Borja.

Borja despedirá a Cecilia Giménez este martes en un funeral.