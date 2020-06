J. K. Rowling es acusada de transfóbica por comentario sobre menstruación

A través de Twitter, la autora de la saga literaria "Harry Potter", la británica J.K. Rowling, ha sido acusada de emitir un mensaje anti-trans por un comentario sobre la menstruación.

Rowling citó un artículo de Devex titulado "Opinión: Crear un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrúa", afirmando: "'Gente que menstrúa'. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. Wumben? Wimpund? ¿Woomud?", dijo la escritora en referencia a la palabra "Women", que se refiere a "mujeres".

Las personas en Twitter inmediatamente llamaron a los comentarios de Rowling "anti-trans" y "transfóbicos", ya que las personas transgénero, las personas no binarias y las personas no conformes con el género también pueden menstruar.

Rowling siguió ese tuit explicando su punto: "Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad ", escribió.

"La idea de que las mujeres como yo", siguió Rowling, "que hemos sido empáticas con las personas trans durante décadas, sintiendo afinidad porque son vulnerables de la misma manera que las mujeres, es decir, a la violencia masculina, 'odian' a las personas trans porque piensan que el sexo es real y tiene consecuencias, es una tontería".

"Respeto el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera que se sienta auténtica y cómoda para ellos. Marcharía contigo si fuera discriminado por ser trans. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer. No creo que sea odioso decirlo", agregó.

La organización GLAAD, dedicada al activismo LGBT, respondió a los comentarios de Rowling, diciendo que la autora se ha alineado con una ideología que "distorsiona deliberadamente los hechos sobre la identidad de género y las personas que son trans. En 2020, no hay excusa para atacar a las personas trans".

