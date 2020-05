J.K. Rowling sorprende con nueva novela infantil

La escritora británica J.K. Rowling sorprendió con el lanzamiento de "The Ickabog", un nuevo libro para niños a través de Internet. "En las últimas semanas lo reescribí un poco y decidí publicar 'The Ickabog' gratis en línea, para que los niños encerrados, o incluso aquellos que regresan a la escuela durante estos tiempos extraños e inquietantes, puedan leerlo o que se lo lean", comunicó Rowling en Twitter.

Rowling creó "The Ickabog" hace más de una década para sus propios hijos y decidió reescribirlo para ponerlo a disposición del público durante la pandemia.

Sus capítulos se empezaron a publicar hoy y lo harán diariamente a las 10:00 horas (14:00 GMT) hasta el 10 de julio en el sitio oficial, que ya cuenta con las dos primeras entregas del cuento.

En el sitio web, la famosa escritora explicó que su intención era publicar el texto después de lanzar la séptima y última novela de Harry Potter en 2007, pero pensó que de alguna manera la historia "pertenecía" a sus dos hijos menores, así que decidió guardar el manuscrito en su ático y publicar una novela para adultos.

"Entonces sucedió este confinamiento. Ha sido muy difícil para los niños en particular, así que saqué 'The Ickabog' del ático, lo leí por primera vez en años, reescribí algunos fragmentos y luego se lo leí a mis hijos nuevamente. Me dijeron que volviera a poner algunos trozos que les gustaban cuando eran pequeños, ¡y aquí estamos!" afirmó la escritora escocesa.

Avisó, no obstante, de que no se trata de una aventura similar a la de Harry Potter, ya que "no incluye magia", sino que es "una historia totalmente diferente".

Los beneficios del libro irán íntegramente destinados a ayudar a las personas afectadas por el coronavirus, algo de lo que Rowling indicó que dará "todos los detalles" a finales de año.

I have a small announcement, but before I get started, I

want to head off one possible source of confusion.

********************************************

THIS IS NOT A HARRY POTTER SPIN-OFF

********************************************

1/13