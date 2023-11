Chilenismos llegan al teatro de Shakespeare en Seattle

"No po", "Pucha", "¿Me cachai?". Estos son algunos de los chilenismos que incluye la obra "The Merry Wives of Windsor", de Shakespeare, en una versión que intenta acercar esta comedia a las nuevas audiencias en la ciudad de Seattle, en EE.UU.

La periodista y actriz chilena Iveliz Martel es la encargada de añadir la cuota de palabras coloquiales a un montaje que se desarrolla casi complemente en inglés; a través del personaje de "Roberta Salvo", una jueza latina empeñada en casar a su "prime Slender" con la joven y hermosa "Anne Page".

"La persona encargada de adaptar el texto realmente quería poner al servicio de los personajes aquellos aspectos que hacen únicos a los actores miembros del elenco. En mi caso, era importante que mi personaje tuviese momentos en que hablase español, específicamente usara términos chilenos y, con ello, exponer a la audiencia estadounidense a palabras y sonidos a los que no están acostumbrados cuando ven una obra de Shakespeare", cuenta Martel.

Así, "incluso el nombre del personaje, 'Roberta Salvo', nació de un esfuerzo dramatúrgico porque el nombre sonara latino y específicamente chileno. En la versión original mi personaje se llama 'Juez Shallow' y es usualmente interpretado por un actor hombre de mucho mayor edad", añade.

"Las Felices Casadas de Windsor" es una adaptación queer de la obra original del mismo nombre y estuvo a cargo de Eddie DeHais, quien además participó en la codirección del montaje junto a Corey McDaniel.

Martel cuenta que el personaje está inspirado en las divas de las telenovelas chilenas y mexicanas: "'Roberta Salvo' es una mujer ostentosa y empoderada, que no tiene miedo en enfrentarse a cualquiera que desafíe su autoridad o se interponga entre ella y su objetivo. Y aunque ahora se encuentre en una posición de poder, Salvo es una latina que ha logrado sus metas a pesar de estar en un país ajeno, de su origen inmigrante, de su apariencia, y de su acento cuando habla inglés".

La obra comenzó sus presentaciones el 1 de noviembre en el Center Theatre at Seattle Center, y se extiende hasta el día 19 de este mismo mes.

Otro de los aspectos que hace particular a esta producción es el hecho de que parte importante del elenco se identifica como transgénero o miembro de la comunidad LGBTQ y "la obra ha sido muy bien recibida por la audiencia acá en Seattle, precisamente porque ha sido actualizada para conectar con la realidad de la comunidad hoy. Hace unos años era difícil ver actores transgénero interpretando personajes shakespereanos, o escuchar actores con dialectos, como mi acento chileno, dando vida a personajes que tradicionalmente son interpretados por actores estadounidenses en una forma tradicional", concluyó Martel.