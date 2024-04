Fuerza Bruta vuelve a Chile con su nuevo espectáculo "Wayra"

La compañía teatral Fuerza Bruta anunció su regreso a Chile para ofrecer su nuevo espectáculo "Wayra" en el marco de una gira mundial.

La propuesta consiste en un show completamente sensorial que no tiene guiones ni estructuras, y en el cual el público puede ser partícipe.

"Nuestro show tiene una característica muy particular, no hay libreto, no hay gente hablando, son todas acciones físicas y transmitimos energía a través de nuestro cuerpo y nos gusta contagiar esa energía", señala Fabio D'Alquila, coordinador general de la agrupación.

¿Cuándo son los shows?

En total Fuerza Bruta ofrecerá cinco presentaciones en el Parque Cuidad Empresarial entre el 17 y el 21 de abril.

Las entradas se pueden adquirir en Puntoticket con un valor único de $48.300.