Margozzini y Loncopan lideraron los 160K en exigente competencia de trail running

Santiago Margozzini y Viviana Loncopan se consagraron como los grandes ganadores de los 160 kilómetros del Endurance Trail 2026, competencia de montaña que reunió a más de mil corredores durante el fin de semana en el Parque Pie Andino, en Lo Barnechea.

La prueba más exigente comenzó el viernes 16 de octubre y se extendió por más de un día, con recorridos por los cerros Reinoso, Las Antenas, Pie Andino y Camino Chaguay. La competencia también contempló distancias de 10K, 25K, 50K y 80K, tal como se había anunciado en la previa del evento.

En los 160K, Margozzini conquistó la categoría masculina con un tiempo de 25h27'06'', mientras que Loncopan se adjudicó la prueba femenina luego de completar el exigente trazado en 34h26'43''.

"Lo más importante sin duda es la persistencia. Van a haber muchos momentos en que uno va a querer retirarse, claramente fue mi caso durante la carrera. Tuve momentos malos donde pensé en retirarme, pero hay que seguir", expresó Margozzini tras su victoria.

En los 80 kilómetros, la alemana Ida Sophie Hegemann se impuso en la categoría femenina con un registro de 10h29'30'', mientras que el chileno Francisco Pino consiguió el triunfo masculino con 10h44'31''.

Por su parte, en los 50K, Adriano Córdova obtuvo el primer lugar entre los hombres con 4h48'16'', mientras que Valeria Correa encabezó la clasificación femenina con un tiempo de 6h04'12''.

Finalmente, en los 25 kilómetros, Fernando Rojas se quedó con la victoria masculina tras registrar 2h27'10'', mientras que María José Saavedra ganó la competencia femenina con una marca de 3h05'07''.