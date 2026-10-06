Endurance Trail 2026 tendrá el regreso de su exigente prueba de 160 kilómetros

El Endurance Trail 2026 se realizará el próximo 17 de octubre en Pie Andino Outlife, en Lo Barnechea, con cinco distancias y el regreso de su prueba más exigente: Los 160 kilómetros.

La competencia contempla recorridos de 160K, 80K, 50K, 25K y 10K, con trazados de distinta dificultad y desniveles por sectores de la Cordillera de los Andes.

La principal novedad será el retorno de los 160K, distancia que tendrá un desnivel positivo de 8.760 metros y un tiempo máximo de 40 horas para completar el recorrido.

La prueba entrega seis puntos ITRA y contempla la posibilidad de utilizar un "pacer" en los tramos habilitados por la organización.

Entre las participantes estará la corredora chilena Daniela Navarrete, quien volverá a enfrentar la distancia después de haber completado pruebas de 160 kilómetros en más de diez oportunidades.

"Este tipo de distancias son de esas pruebas que te llevan al límite: Necesitas una estrategia muy clara, pero también la capacidad de adaptarte, porque siempre surgen imprevistos", explicó.

La categoría de 80 kilómetros tendrá un desnivel positivo de 4.600 metros, largará a las 05:00 horas y establecerá un máximo de 20 horas para completar el recorrido.

Los 50K, en tanto, tendrán 2.870 metros de desnivel positivo y un tiempo máximo de 12 horas, mientras que los 25K rondarán los 1.700 metros de desnivel y los 10K tendrán aproximadamente 511.

Para las distancias de mayor dificultad, la organización exigirá implementos de seguridad como teléfono móvil con batería cargada, agua, bastones telescópicos, linterna, manta de supervivencia, silbato, alimentos, chaqueta para condiciones de montaña, segunda capa térmica y guantes impermeables.

"Cada elemento debe cumplir una función, porque llevar peso innecesario también puede pasar la cuenta", señaló Navarrete sobre la planificación necesaria para enfrentar las pruebas de larga distancia.