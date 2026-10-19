Masiva carrera combinó deporte y música en Lo Barnechea

Más de 6.000 corredores participaron en una masiva jornada deportiva realizada el sábado en Lo Barnechea, donde Raúl Moya y Montserrat Allué se quedaron con los triunfos en los 21 kilómetros de una competencia que también incluyó distancias de 5K y 10K.

La carrera, que regresó a Santiago después de siete años, comenzó a las 08:00 horas en Avenida Pie Andino y reunió a deportistas de distintos niveles, quienes recorrieron las calles de la comuna en una actividad que combinó atletismo y presentaciones musicales.

En la prueba principal, Moya se impuso en la categoría masculina con un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 21 segundos, mientras que Allué encabezó la competencia femenina tras completar el recorrido en 1 hora, 23 minutos y 5 segundos.

En los 10 kilómetros, Rodrigo Machado consiguió el primer lugar masculino con un registro de 33 minutos y 44 segundos, mientras que Miriam Ingles ganó entre las mujeres con 43 minutos y 44 segundos.

Por su parte, Gonzalo Julio y Valeria Argandoña fueron los vencedores de los 5K, con tiempos de 15 minutos y 43 segundos, y 18 minutos y 11 segundos, respectivamente.

La competencia, cuya programación contemplaba distintas distancias y un festival musical, contó con bandas en vivo y DJs distribuidos a lo largo del recorrido, además del apoyo de familiares y acompañantes de los participantes.

El cierre de la jornada estuvo marcado por las presentaciones de Force, Glup y Los Tres, que ofrecieron un espectáculo musical después de las competencias.

"Cerramos con la sensación de que Santiago estaba esperando esta carrera. Vimos a miles de personas correr, quedarse a cantar y compartir el sábado con alguien más gracias a la entrada +1", expresó Adriana Escobar, representante de la organización.

La actividad también contó con la participación de familias y vecinos de Lo Barnechea, quienes acompañaron a los corredores durante una jornada que se extendió desde las primeras horas de la mañana.