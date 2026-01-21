La Roja de balonmano venció a Perú y se mantiene en carrera por un cupo al Mundial 2027

La selección chilena masculina de balonmano derrotó este martes a Perú por 40-12 en el SCA de Asunción, torneo que otorga cupos para el Mundial de Alemania 2027.

Este es el segundo triunfo de la escuadra nacional, ya que el lunes vencieron a Uruguay por 40-22.

Los dirigidos por Aitor Etxaburu se ubican en el segundo lugar de su grupo con cuatro unidades, igualando el puntaje de Argentina, que lidera la zona gracias a una mejor diferencia de gol.

Este miércoles, Chile enfrentará a Brasil a las 15:30 horas (15:30 GMT), posteriormente a Argentina el viernes y cerrará su participación en el certamen ante la local Paraguay este sábado.

El certamen entrega cuatro cupos al Mundial, por lo que una victoria más dejará al elenco nacional muy cerca de clasificar a su novena copa del mundo consecutiva.