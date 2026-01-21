Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Confirmado: Darío Osorio renovó su contrato con Midtjylland

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club anunció una extensa renovación con el seleccionado chileno.

El club danés Midtjylland oficializó en las últimas horas la ampliación del contrato del delantero chileno Darío Osorio, quien renovó su vínculo con el equipo hasta 2030.

"Más Osorio en Midtjylland", escribió el club escandinavo en sus redes sociales junto a un video con varias de las mejores jugadas del seleccionado chileno en el equipo.

Esta renovación no implica que el chileno siga ligado al club hasta ese año, dado que Osorio es seguido por varios elencos del Viejo Continente y una venta le permitirá a los daneses asegurar un buen ingreso de euros.

¿Cómo le ha ido a Osorio en Midtjylland?

Tras despuntar en Universidad de Chile, Darío Osorio fue vendido a Midtjylland en 2024.

Desde esa fecha, el nacido en Hijuelas suma 91 partidos y 21 goles con el cuadro danés, con el cual además ganó la Liga de 2023-2024.

