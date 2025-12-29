Tragedia en Nigeria: Anthony Joshua resultó herido en brutal accidente que dejó dos muertos

El mundo del boxeo recibió una noticia impactante este lunes desde Africa. Anthony Joshua, estrella británica de los pesos pesados, resultó herido en un accidente de tráfico ocurrido en el estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria. El siniestro tuvo un desenlace fatal para dos de los ocupantes del vehículo en el que se trasladaba el deportista.

El portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC), Afolabi Odunsi, confirmó los hechos a la agencia EFE. "Joshua resultó herido hoy en un accidente en la autopista Lagos-Ibadan. Dos personas fallecieron en el accidente", detalló la autoridad. A pesar de la gravedad del impacto, el funcionario aseguró que el boxeador "se encuentra a salvo".

La dinámica del accidente

Según reportes de testigos citados por el diario local The Punch, Joshua viajaba como pasajero en un todoterreno marca Lexus. El incidente se produjo cuando el vehículo chocó violentamente contra un camión que se encontraba estacionado en la zona de Makun.

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil y un acompañante perdieron la vida, mientras que Joshua, quien iba acompañado por otra persona en los asientos traseros, sufrió lesiones de diversa consideración. Se informó además que su equipo de seguridad circulaba en otro vehículo detrás del auto accidentado al momento del choque.

Visita tras el triunfo

El pugilista de 36 años, de origen nigeriano, se encontraba en el país africano tras su reciente victoria en el ring. El pasado 19 de diciembre, Joshua derrotó por nocaut en el sexto asalto al youtuber y boxeador Jake Paul, marcando su regreso a la actividad tras 15 meses de pausa.

Con un récord profesional de 29 victorias y 4 derrotas, y un oro olímpico en Londres 2012, Joshua se preparaba para un 2026 desafiante, donde se espera que enfrente a su viejo rival, Tyson Fury.