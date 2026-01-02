Vidal detalló su rol en la Kings League: Me voy a involucrar y estaré bien metido
El volante de Colo Colo es presidente de la selección chilena que debuta este sábado en el Mundial ante Países Bajos.
El 2026 arrancó con un nuevo desafío para Arturo Vidal, esta vez fuera del fútbol tradicional. A horas del debut de Chile en la Kings World Cup Nations en Brasil, el actual mediocampista de Colo Colo explicó cuáles serán sus funciones como presidente del equipo nacional y cómo compatibilizará esta labor con su regreso a la actividad en el "Cacique", que vuelve a las prácticas este 3 de enero.
"Es bueno abrirse a nuevos mundos. Yo sigo en Colo Colo y esperamos el 2026 tener un mejor año que el 2025, pero también apareció esto y me tiene muy motivado", comentó Vidal.
Sobre su labor específica, detalló: "Soy el Presidente y vamos a estar a cargo de los En Vivos. Cuando nos toque jugar, vamos a estar en las transmisiones opinando o mostrando a la gente lo que hay que hacer. Si bien no siempre voy a poder viajar, estaremos apoyando desde la distancia. Me voy a involucrar y estaré bien metido ayudando al equipo para que gane".
El debut de la escuadra nacional será este sábado 3 de enero ante Países Bajos (15:00 horas). En el terreno de juego, la gran figura será Mathías Vidangossy, a quien le dedicó palabras de admiración por su adaptación a este formato de Fútbol 7 con reglas de videojuegos.
"El es un crack en esto y nos va a servir mucho. Sabe perfecto cómo se juega y maneja todo muy bien. Está muy preocupado por el equipo. Me gusta trabajar con Mathías, es muy fácil hacerlo", destacó el exJuventus y FC Barcelona sobre el formado en Unión Española.
Vidal reveló que su cercanía con Gerard Piqué, creador de la liga, y el fanatismo de su hijo fueron claves para sumarse. "Me motivó la gente que es fanática. Además, conozco a Piqué y tenemos una muy buena comunicación. Es importante para Chile porque esto está creciendo mucho en el mundo", analizó.
El volante valoró lo impredecible del torneo: "Siempre tiene nuevas cosas, son situaciones que no pasan en el fútbol profesional. De repente puede hasta el Presidente patear y jugar. Creo que a la gente, cuando lo vayan entendiendo, les va a encantar porque es una disciplina bien variable", cerró.