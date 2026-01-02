Vidal detalló su rol en la Kings League: Me voy a involucrar y estaré bien metido

El 2026 arrancó con un nuevo desafío para Arturo Vidal, esta vez fuera del fútbol tradicional. A horas del debut de Chile en la Kings World Cup Nations en Brasil, el actual mediocampista de Colo Colo explicó cuáles serán sus funciones como presidente del equipo nacional y cómo compatibilizará esta labor con su regreso a la actividad en el "Cacique", que vuelve a las prácticas este 3 de enero.

"Es bueno abrirse a nuevos mundos. Yo sigo en Colo Colo y esperamos el 2026 tener un mejor año que el 2025, pero también apareció esto y me tiene muy motivado", comentó Vidal.

Sobre su labor específica, detalló: "Soy el Presidente y vamos a estar a cargo de los En Vivos. Cuando nos toque jugar, vamos a estar en las transmisiones opinando o mostrando a la gente lo que hay que hacer. Si bien no siempre voy a poder viajar, estaremos apoyando desde la distancia. Me voy a involucrar y estaré bien metido ayudando al equipo para que gane".

Vidangossy, el líder en la cancha

El debut de la escuadra nacional será este sábado 3 de enero ante Países Bajos (15:00 horas). En el terreno de juego, la gran figura será Mathías Vidangossy, a quien le dedicó palabras de admiración por su adaptación a este formato de Fútbol 7 con reglas de videojuegos.

"El es un crack en esto y nos va a servir mucho. Sabe perfecto cómo se juega y maneja todo muy bien. Está muy preocupado por el equipo. Me gusta trabajar con Mathías, es muy fácil hacerlo", destacó el exJuventus y FC Barcelona sobre el formado en Unión Española.

El factor Piqué y la motivación

Vidal reveló que su cercanía con Gerard Piqué, creador de la liga, y el fanatismo de su hijo fueron claves para sumarse. "Me motivó la gente que es fanática. Además, conozco a Piqué y tenemos una muy buena comunicación. Es importante para Chile porque esto está creciendo mucho en el mundo", analizó.

El volante valoró lo impredecible del torneo: "Siempre tiene nuevas cosas, son situaciones que no pasan en el fútbol profesional. De repente puede hasta el Presidente patear y jugar. Creo que a la gente, cuando lo vayan entendiendo, les va a encantar porque es una disciplina bien variable", cerró.