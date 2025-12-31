Síguenos:
En mensaje de Año Nuevo, Boric destacó alza de las pensiones y el sueldo mínimo

Publicado: | Fuente: Presidencia
En un breve mensaje de Año Nuevo, de menos de cuatro minutos, el Presidente Gabriel Boric saludó a los chilenos y aprovechó de destacar algunas de las mejoras que verá el inicio de 2026, gracias a las reformas impulsadas por su Gobierno.

"Cuando algo acaba, se presenta ante nosotros inexorable el futuro, y nuestro futuro compartido trae buenas noticias: en los próximos días, cuando las pensiones de las personas mayores alcancen un nuevo aumento gracias a la reforma previsional, vamos a ser testigos de qué es lo que significa, concretamente, hacer política pública pensando en el bienestar de nuestra gente", dijo el Mandatario.

"Este 1 de enero también veremos un nuevo incremento del sueldo mínimo, y este mismo mes se pagará una nueva cuota de la deuda histórica a los profesores y profesoras", resaltó Boric, que cerró llamando a "trabajar unidos", ya que -sostuvo- "es el modo en que vamos a asegurar que este nuevo año sea más próspero, feliz y justo para nuestro amado pueblo".

