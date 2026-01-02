Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, muere a los 34 años

La actriz Victoria Jones, hija del reconocido intérprete estadounidense Tommy Lee Jones, fue hallada muerta durante la madrugada del 1 de enero en el Fairmont San Francisco, un hotel ubicado en el centro de la ciudad.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco explicó a TMZ que "unidades del SFFD acudieron al hotel por una emergencia médica reportada a las 2:52 de la madrugada. Al llegar, los paramédicos realizaron una evaluación y la persona fue declarada fallecida en el lugar".

Tras constatar el deceso, el procedimiento quedó a cargo del Departamento de Policía de San Francisco y de la Oficina del Médico Forense.

Desde la policía indicaron que "cerca de las 3:14 de la madrugada, los oficiales respondieron a un reporte por una persona fallecida en el hotel. En el lugar se reunieron con paramédicos, quienes declararon muerta a una mujer adulta". Posteriormente, acudió el Médico Forense al lugar.

Según Daily Mail, las autoridades descartaron la intervención de terceros, ya que no se detectaron signos de violencia ni la presencia de sustancias en la habitación del hotel. No obstante, aún se investiga si Victoria era huésped del recinto y cómo llegó al piso 14, donde fue encontrada sin vida.

Sin embargo, la causa de muerte aún es desconocida y que no se han entregado más detalles, mientras la investigación continúa en curso.

Victoria Jones tenía 34 años. Era hija del actor y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley, y tuvo una breve carrera en la actuación, con participaciones en "Hombres de negro II" (2002), la serie "One Tree Hill" (2005) y "The Three Burials of Melquiades Estrada" (2005), filme dirigido por su padre.