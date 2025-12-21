Erick Pulgar causó furor en Brasil con tatuaje de sus seis títulos con Flamengo

El volante Erick Pulgar cerró un gran 2025 junto a Flameno y, pese a no conseguir la Copa Intercontinental tras caer ante París Saint-Germain en Catar, el chileno decidió plasmar en su piel los seis títulos que conquisto durante esta temporada.

Luego de su arribo desde Medio Oriente, el antofagastino acudió al tatuador brasileño Lucas Maffei, quien le diseñó un tatuaje en la pierna, además de una imagen alusiva a los hinchas del "Mengao" en la antesala de la final continental en Lima.

El registro rápidamente se hizo viral en redes sociales y todo bajo el mensaje que el artista corporal incluyó: "Existen momentos que marcan la carrera de un artista, y este seguramente es uno de ellos. Gracias por dejarme eternizar en tu piel ese momento hermanito"

Campeonato Carioca, Supercopa de Brasil, Brasileirao, Copa Libertadores, Copa Interamericana y FIFA Challenger Cup fueron los trofeos que aparecen en las conquistas de Pulgar, quien disputó 40 partidos y anotó un gol pese a la lesión que sufrió durante el Mundial de Clubes.