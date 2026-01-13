Síguenos:
Robot humanoide promocionó el Congreso Futuro en el Metro

El robot humanoide de Universidad Católica de la Santísima Concepción, que ha sido protagonista de Congreso Futuro, llegó hasta el Metro de Santiago para promocionar el evento de ciencia y tecnología que se realiza esta semana en el Centro Ceina.

Junto con la activación del modelo G1 edu-U2, desarrollado por la empresa Unitree Robotics, el ferrocarril metropolitano presentó una tarjeta Bip! conmemorativa.

