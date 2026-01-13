El robot humanoide de Universidad Católica de la Santísima Concepción, que ha sido protagonista de Congreso Futuro, llegó hasta el Metro de Santiago para promocionar el evento de ciencia y tecnología que se realiza esta semana en el Centro Ceina.

Junto con la activación del modelo G1 edu-U2, desarrollado por la empresa Unitree Robotics, el ferrocarril metropolitano presentó una tarjeta Bip! conmemorativa.

LEER ARTICULO COMPLETO