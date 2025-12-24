Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Felipe Gutiérrez se sumó al cuerpo técnico de Sport Boys en Perú

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno será ayudante técnico de Jaime De La Pava.

El exfutbolista chileno Felipe Gutiérrez se sumó al cuerpo técnico del equipo peruano Sport Boys para la próxima temporada.

Gutiérrez ejercerá como ayudante técnico en el equipo que será liderado por el entrenador Jaime de la Pava.

El exjugador de Universidad Católica ya estuvo en el conjunto rosado, bajo las ordenes de Cristian Paulucci durante principio de año.

Gutiérrez tuvo su última experiencia como director técnico en Quintero Unido, donde logró la permanencia en Tercera A, en el fútbol amateur.

