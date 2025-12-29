Máximo asistidor en Championship: Marcelino Núñez dio dos pases de gol para el triunfo de Ipswich

El volante chileno Marcelino Núñez sumó otra positiva jornada junto a Ipswich Town, con las dos asistencias para el 2-0 con el que su equipo venció al puntero Coventry City por la fecha 24 de la Championship.

Al minuto 72 el nacional mandó un pase largo para Jack Clarke, quien con una gran cuota de fortuna en su remate abrió el marcador.

Luego, a los 83', Núñez apareció en el corazón del área, hizo la pausa al recibir y cedió para la definición de Wesley Burns.

De esta manera, Marcelino llegó a ocho pases de gol, igualando a Ryan Giles (Hull City) y Mikey Johnston (West Bromwich Albion) como los máximos asistidores del torneo.

En cuanto a la tabla, Ipswich llegó a 41 puntos en el tercer puesto, ubicándose a 10 unidades de Coventry. El próximo desafío para el equipo del chileno será de local ante Oxford United, el jueves 1 de enero a las 12:00 horas de Chile (15:00 GMT).