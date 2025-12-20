Prensa brasileña aseguró que Felipe Loyola recibió una oferta para partir a Santos

Con el cierre de la temporada, el nombre de Felipe Loyola volvió a instalarse con fuerza en el mercado internacional después de consolidarse como un regular en Independiente, por lo que apareció la opción de emigrar desde Argentina hasta Brasil.

Según el medio Terra de Brasil, Santos presentó una oferta cercana a los seis millones de dólares por el 80 por ciento de los derechos económicos del jugador que tiene contrato vigente con el equipo de Avellaneda hasta 2028.

Si bien, este monto es cercano a los ocho millones que fijó la directiva del cuadro "Rojo" por la totalidad del pase, lo cierto es no está dispuesto a negociar fácilmente para desprenderse del volante que se consagró como titular desde su llegada.

De momento todo está en vilo, mientras medios trasandinos también mencionaron la posibilidad de Boca Juniors como una opción para mantenerse en la misma liga, pero dando un paso a un equipo de mayor renombre.