"Si el padre Hurtado caminara hoy por Chile, ¿qué vería? ¿Y qué nos diría?". Un video hecho con inteligencia artificial es eje central de la campaña de socios del Hogar de Cristo, pero que también busca "conciencia, y, ojalá, compromiso".

"Conectémonos en serio, no con un like, sino con el corazón. Si yo estuviese con ustedes hoy, estaría donde Chile se cae, y vuelve a levantarse; y andaría haciendo historias tipo 'tutorial para cocinar para 200 personas con puro cariño...".

