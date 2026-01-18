Sevilla se medirá ante Elche con la misión de alejarse de la zona de descenso

Sevilla, que no podrá contar con Alexis Sánchez por lesión, pero sí con Gabriel Suazo, se medirá ante Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero con la misión de alejarse de la zona de descenso, ya que se encuentra a tan solo un punto.

Durante este domingo, el cuadro español confirmó que el tocopillano se perderá el crucial duelo ante el Elche por una contusión en la pelvis, aunque el lateral chileno Gabriel Suazo entrenó con normalidad durante la semana y fue incluido en la convocatoria final de 22 jugadores para la fecha 20 de LaLiga.

Tras esto la formación que prepara Matías Almeyda para este encuentro es: Odysseas Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Kike Salas, Oso; Mendy, Agoumé; Peque, Sow e Isaac Romero.

El duelo está programado para las 17:00 horas de este lunes 19 de enero (20:00 GMT) en el Estadio Estadio Manuel Martínez Valero, y podrás seguir todos los detalles de este encuentro a través de Cooperativa.cl.