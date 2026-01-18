Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago20.8°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Sevilla se medirá ante Elche con la misión de alejarse de la zona de descenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El lateral chileno Gabriel Suazo fue incluido en la convocatoria.

Sevilla se medirá ante Elche con la misión de alejarse de la zona de descenso
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Sevilla, que no podrá contar con Alexis Sánchez por lesión, pero sí con Gabriel Suazo, se medirá ante Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero con la misión de alejarse de la zona de descenso, ya que se encuentra a tan solo un punto.

Durante este domingo, el cuadro español confirmó que el tocopillano se perderá el crucial duelo ante el Elche por una contusión en la pelvis, aunque el lateral chileno Gabriel Suazo entrenó con normalidad durante la semana y fue incluido en la convocatoria final de 22 jugadores para la fecha 20 de LaLiga.

Tras esto la formación que prepara Matías Almeyda para este encuentro es: Odysseas Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Kike Salas, Oso; Mendy, Agoumé; Peque, Sow e Isaac Romero.

El duelo está programado para las 17:00 horas de este lunes 19 de enero (20:00 GMT) en el Estadio Estadio Manuel Martínez Valero, y podrás seguir todos los detalles de este encuentro a través de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada