Con el inicio de la noche de este domingo, comenzó a regir por primera vez el toque de queda en tres comunas de la región del Biobío, como parte de las medidas adoptadas en el marco del estado de catástrofe por los incendios forestales que afectan a la zona.

La decisión fue adoptada por el jefe de la Defensa Nacional para el Biobío, el contraalmirante Edgardo Acevedo, quien determinó la aplicación de la restricción en las comunas de Penco, Nacimiento y Laja, mientras que la medida fue descartada para la Región de Ñuble.

