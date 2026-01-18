Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado y humo
Santiago22.8°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región del Biobío

Penco, Nacimiento y Laja viven su primera noche bajo toque de queda

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Con el inicio de la noche de este domingo, comenzó a regir por primera vez el toque de queda en tres comunas de la región del Biobío, como parte de las medidas adoptadas en el marco del estado de catástrofe por los incendios forestales que afectan a la zona.

La decisión fue adoptada por el jefe de la Defensa Nacional para el Biobío, el contraalmirante Edgardo Acevedo, quien determinó la aplicación de la restricción en las comunas de Penco, Nacimiento y Laja, mientras que la medida fue descartada para la Región de Ñuble.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados