Tópicos: Deportes | Fútbol | Cobreloa

Cobreloa presentó a dos nuevos refuerzos para la próxima temporada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro loíno lleva tres fichajes para afrontar la Liga de Ascenso 2026.

Cobreloa anunció los fichajes de Tomás Aránguiz y Diego Tapia, dos nuevos refuerzos para la temporada 2026 en la Liga de Ascenso. 

Aránguiz llegó a Calama desde Magallanes, donde estuvo desde el 2018 y logró un ascenso al Campeonato Nacional, además de consagrarse campeón de la Copa Chile y Supercopa con la "Academia".

Por su parte, el guardameta Tapia fichó en Cobreloa tras dos años en Ñublense, en donde fue suplente. Además, el portero fue compañero de Aránguiz anteriormente en Magallanes.

Ambos jugadores se sumaron a Bastián San Juan, quien fichó por los loínos este lunes. 

En portada