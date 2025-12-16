Cobreloa presentó a dos nuevos refuerzos para la próxima temporada

Cobreloa anunció los fichajes de Tomás Aránguiz y Diego Tapia, dos nuevos refuerzos para la temporada 2026 en la Liga de Ascenso.

Aránguiz llegó a Calama desde Magallanes, donde estuvo desde el 2018 y logró un ascenso al Campeonato Nacional, además de consagrarse campeón de la Copa Chile y Supercopa con la "Academia".

Por su parte, el guardameta Tapia fichó en Cobreloa tras dos años en Ñublense, en donde fue suplente. Además, el portero fue compañero de Aránguiz anteriormente en Magallanes.



Ambos jugadores se sumaron a Bastián San Juan, quien fichó por los loínos este lunes.