Tópicos: País | Región de Magallanes | Torres del Paine

Joven denuncia a grupo tras ingresar a zona protegida de Torres del Paine

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Yo creo que nada que ver que nos caguí la onda si lo estamos pasando bien", le contestó uno de los involucrados.

Joven denuncia a grupo tras ingresar a zona protegida de Torres del Paine
Una joven se viralizó al encarar a un grupo de personas que se encontraba nadando en un sector donde está prohibido en el Parque Nacional Torres del Paine, situación que quedó registrada en un video de redes sociales.

En el registro se puede escuchar cómo la mujer les advierte que no pueden ingresar al agua, ya que se trata de un parque nacional con normas destinadas a proteger el entorno natural. Sin embargo, en lugar de tomar consciencia de la situación, uno de los sujetos cuestionó que la joven estuviera grabando y minimizó el hecho.

"Estuvimos 30 segundos. Yo creo que nada que ver que nos caguí la onda si lo estamos pasando bien", le contestó uno de los involucrados.

Posteriormente, la mujer aseguró en su cuenta de Instagram que en el sector existen carteles visibles que prohíben nadar o ingresar a los cuerpos de agua dentro del parque.

"Está ahí, a la vista de todos, a menos de dos metros de esta situación, pero aun así podemos ver a estos personajes haciendo lo que quieren, como si se tratase de un balneario y lo peor es que se indignan por que las llaman la atención", concluyó la mujer.

