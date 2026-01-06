Gabinete de Kast: Kaiser entregó lista de cuadros técnicos y dejó abierta su participación

Este martes, el diputado y fundador del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, acudió nuevamente a la denominada "Moneda chica" para sostener una reunión estratégica con Claudio Alvarado, articulador clave del futuro Gobierno de José Antonio Kast.

El encuentro tuvo como eje central la incorporación de cuadros técnicos y políticos del sector libertario a la nueva Administración; proceso que el parlamentario y ex candidato presidencial ha supeditado al respeto de ciertas "líneas rojas" programáticas.

"No hemos conversado sobre nombres; presentamos un listado de personas que podrían ser, quizás, una enriquecimiento para el futuro Gobierno", señaló el parlamentario tras la cita con Alvarado.

Uno de los puntos de mayor incertidumbre es la participación del propio legislador en la primera línea del gabinete. Aunque evitó postularse activamente para mantener la independencia de su colectividad, dejó abierta la posibilidad ante una convocatoria directa del Presidente electo.

"No estoy yo (en la lista entregada por el PNL). Lo que pasa es que uno no presenta el propio nombre. Voy a levantar el teléfono (si llega el llamado de Kast), no lo voy a dejar sin responderle", afirmó Kaiser ante los medios.

Esta definición ocurre en un momento de ajustes en el cronograma oficial, ya que, antes de partir a su viaje a Perú, Kast confirmó que los nombres de sus ministros no se conocerán el 15 de enero, sino que la presentación se postergará para los días 20 o 21 de este mes.