Aníbal Mosa lanzó millonaria oferta para aumentar su poder en Blanco y Negro

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) con el fin de comprar 30 millones de acciones de la denominada serie B de la mencionada sociedad anónima.

La propuesta se presentó a través de Inversiones Panitao Limitada -ligada al empresario de origen sirio-, y apunta al 30 por ciento de la entidad que administra al cuadro albo, en una operación que rondaría los 4.500 millones de pesos, es decir, cerca de cinco millones de dólares.

En el documento se explicita que "el objetivo de la Oferta es alcanzar una participación accionaria que permita al Oferente consolidar una posición de control en la Sociedad. Dicha posición, se espera que permita facilitar la toma de decisiones estratégicas y promover una gestión coherente y de largo plazo, en beneficio del desarrollo institucional y financiero de la Sociedad".

De esta manera, el actual mandamás del conjunto popular pasaría a poseer el 66 por ciento de la participación en Blanco y Negro, y con ello, aumentaría su poder dentro del directorio, donde actualmente cuenta con tres votos.

Por lo mismo, de ser exitoso este movimiento financiero, Mosa tendría mayores facilidades para tomar decisiones para el presente y futuro del conjunto de Macul.