Arturo Vidal: Esperamos tener un año bueno, hay que prepararse de la mejor forma para ganar todo

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, habló tras la victoria sobre Olimpia en la Serie Río de La Plata y valoró el resultado, remarcando que deben continuar con la preparación para "ganar todo" en la temporada 2026.

"Estamos contentos, volvimos a jugar, tuvimos semanas muy fuertes en Pirque, nos faltaba jugar, y es importante ganar, hay que seguir mejorando en los próximos partidos", declaró en la transmisión oficial apenas terminó el encuentro en Uruguay.

Vidal también anticipó los próximos amistosos, ante Alianza Lima y Peñarol, los días 18 y 21 de enero.

"Tenemos partidos con equipos bueno y esperamos tener un año bueno, tenemos solo campeonato local, y hay que prepararse de la mejor forma para ganar todo", expresó.

Finalmente, al ser consultado sobre los refuerzos, apuntó que "son jugadores importantes, se están acomodando y es importante que los que lleguen se adapten rápido".