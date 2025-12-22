Carabineros imputados por muerte de hinchas en el Monumental quedaron con arresto domiciliario

La formalización de dos carabineros por apremio ilegítimo calificado, vinculada a la muerte de dos hinchas en el Estadio Monumental el 10 de abril pasado, concluyó con arresto domiciliario total y arraigo nacional para ambos uniformados, durante los 120 días que durará la investigación.

Aunque el Ministerio Público pidió prisión preventiva para el sargento Luis Rojo Salazar y el capitán Williams Enrique Froncoso y el tribunal reconoció la participación de los imputados, se optó por medidas menos gravosas debido a sus antecedentes favorables.

La Fiscalía Oriente precisó que "se acreditó el delito imputado y la participación de ambos carabineros en los hechos ocurridos antes del partido de Colo Colo contra Fortaleza por Copa Libertadores".

Sin embargo, el tribunal valoró que los funcionarios colaboraron en la investigación: Se presentaron voluntariamente a la reconstrucción de escena, declararon ante la Fiscalía y asistieron a la audiencia, además de contar con "irreprochable conducta anterior".

"Es una resolución que vamos a estudiar, que no nos deja totalmente conformes, pero al menos estamos tranquilos con el trabajo que se ha realizado", indicó Jorge Reyes, fiscal de Análisis Criminal.

La consecuencia de esa decisión fue especialmente dolorosa para las familias de Mylan Liempi (12) y Martina Riquelme (18), quienes murieron tras ser atropellados por un carro lanzagases de Carabineros, luego de que cediera una valla papal que los aplastó. El accidente ocurrió en medio de una "avalancha" de hinchas que intentó ingresar sin entrada al recinto, previo al inicio del partido.

Los cercanos a ambas víctimas se presentaron en las afueras de Tribunales con un lienzo exigiendo justicia, además de algunos panfletos apuntando que "los pacos los mataron".

