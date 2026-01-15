Colo Colo arrancó su 2026 con un triunfo por penales ante Olimpia en Uruguay

La escuadra de Colo Colo celebró en su primer desafío del año, gracias a un marcador de 4-3 en penales frente a Olimpia, tras un 0-0 por el torneo amistoso Serie Río de La Plata, que se disputa en Uruguay.

El partido en el Estadio "Luis Franzini" de Montevideo fue friccionado y con varios baches, de extensos minutos sin peligro real de gol. Sin embargo, el cuadro paraguayo supo penetrar en el inicio del encuentro.

Iván Leguizamón tuvo buenas posibilidades, pero el portero Fernando de Paul se alzó como figura con tres atajadas cuando apenas se contabilizaban unos 13 minutos de partido.

"Tuto" inició como capitán del club albo, que jugó con su tercera camiseta tricolor y tuvo varias intervenciones a lo largo del encuentro.

El equipo de Fernando Ortiz no encontró cómo pasar la mitad de la cancha. Cuando lo lograba, no se animaba a encarar y retrocedía todos los metros ganados con pases sobre seguros.

De todas maneras, los chilenos lograron un par de avances seguidos: Joaquín Sosa se fue la ataque, Javier Correa se juntó con Lucas Cepeda y Gastón Olveira le atajó al "9" colocolino, quien poco después no pudo definir bien tras pase de Claudio Aquino. Víctor Felipe Méndez también avisó con un cañonazo que casi encuentra el ángulo.

La segunda parte casi arrancó con gol paraguayo mediante un golpe de pecho de Sebastián Ferreira que se fue desviado. Luego, Correa estrelló un tiro en el travesaño.

Olimpia retrocedió en la cancha apostando a una contra. Adrián Alcaraz entró en uno de los 10 cambios hechos por "Vitamina" Sánchez y le sacó gran ventaja a Arturo Vidal, pero De Paul lo frenó en el achique.

A los 71' Joaquín Sosa sintió alguna molestia y por precaución salió reemplazado. Además salió el otro refuerzo en cancha: Matías Fernández, insistente de forma constante con Cepeda en el tándem por la derecha.

Los últimos 20 minutos fueron de pelotazos sin destino e intentos tibios por sorprender. Aunque los chilenos no supieran (Vidal ya iba a intercambiar camiseta), todo se resolvió en penales.

Olveira le atajó a Francisco Marchant en el segundo tiro chileno, pero De Paul le dio el triunfo a Colo Colo tras atajarle a Fernando Cardozo y a Rodrigo Pérez en el lanzamiento definitivo.

Ahora, Colo Colo se enfocará en enfrentar a Alianza Lima de Perú este domingo 18 de enero a las 21:00 horas, también por la Serie Río de La Plata.

Ficha del Olimpia vs. Colo Colo:

OLIMPIA (0): Gastón Olveira; Raúl Cáceres (73' Fernando Cardozo), Gustavo Vargas (45' Juan Vera), Mateo Gamarra (73' Bryan Bentanberry), Aníbal Chalá (45' Alan Rodríguez); Juan Alfaro (73' Rodrigo Pérez), Alex Franco (45' Richard Ortiz), Hugo Quintana (73' Eduardo Delmás); Iván Leguizamón (63' Romeo Benítez), Sebastián Ferreira (63' Adrián Alcaraz), Rodney Redes (45' 35. Franco Alonso). DT: Pablo Sánchez

COLO COLO (0): Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa (71' Diego Ulloa), Erick Wiemberg (71' Francisco Marchant); Matías Fernández (81' Víctor Campos), Tomás Alarcón (71' Leandro Hernández), Víctor Felipe Méndez (81' 26. Matías Moya), Claudio Aquino (71' Cristián Riquelme); Lucas Cepeda (71' Esteban Pavez), Javier Correa. DT: Fernando Ortiz

ESTADIO: Estadio "Luis Franzini", Montevideo

ARBITRO: Hernán Heras (URU)

GOLES: No hubo

TARJETAS AMARILLAS: 48' Joaquín Sosa (CC)