Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo cayó ante Universidad de Concepción en amistoso a puertas cerradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El duelo se disputó en Uruguay, donde ambos equipos realizan la pretemporada.

Colo Colo cayó ante Universidad de Concepción en amistoso a puertas cerradas
Colo Colo cayó por 1-0 ante Universidad de Concepción este viernes, en un amistoso disputado a puertas cerradas en Uruguay, donde ambos equipos se encuentran realizando su pretemporada.

El cuadro "albo" sufrió su primera derrota en su preparación para la temporada 2026, tras empatar sin goles e impornerse en penales ante Olimpia por la Serie Rio de La Plata.

El técnico del "Cacique" optó por un equipo alternativo tras haber disputado el duelo ante el equipo paraguayo. El tanto del "Campanil" fue convertido por Pablo Parra.

El siguiente amistoso de Colo Colo será ante Alianza Lima el domingo 18 de enero a las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Parque "Alfredo Víctor Viera" en su segundo duelo por la Serie Rio de La Plata.

En portada