Colo Colo lamentó una amarga derrota frente a Alianza Lima por la Serie Río de La Plata

Colo Colo lamentó una amarga derrota por 2-3 frente Alianza Lima en el Parque "Alfredo Víctor Viera" en su segundo duelo por la Serie Río de La Plata, que se disputa en Montevideo.

En la primera parte se vio un encuentro parejo con pocas llegadas de ambos equipos, pero con un mejor manejo de la posesión por parte del "Cacique" que no le sirvió de mucho. En el minuto 33, Paolo Guerrero abrió el marcador con un golazo desde fuera del área y mandó el partido al descanso con ventaja 1-0 para la escuadra peruana.

En la segunda parte se vivió un encuentro mucho más entretenido, con llegadas peligrosas para ambos lados. Al minuto 71, Javier Correa marcó el empate 1-1 con un fuerte remate dentro del área, pero rápidamente Luis Ramos (73') puso nuevamente en ventaja a los dirigidos por Pablo Guede.

Correa tendría otra oportunidad que no desaprovechó y volvió a poner la igualdad (2-2) al minuto 82, pero todo se decidió con un golazo desde fuera del área de Alan Cantero (83'), que le terminó dando el triunfo 3-2 a Alianza Lima.

Con este encuentro, el conjunto peruano terminó su participación en la Serie Río de La Plata, con un saldo de dos derotas y una victora. Por su parte el "Cacique" jugará su tercer partido frente a Peñarol el miércoles 21 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Centenario.