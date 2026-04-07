Dabrowski se lanzó contra Correa: "Jugar en Colo Colo no es para todos"

Ricardo Dabrowski analizó el presente de Colo Colo y apuntó sus críticas hacia el delantero Javier Correa por su bajo rendimiento, asegurando que vestir la camiseta de la institución requiere características que van más allá del cartel con el que llegan los refuerzos.

"El es un jugador que tenía cierta trayectoria y si en su momento Colo Colo consideró que iba a ser un aporte, después el jugador tiene que tener el recorrido. En un equipo como Colo Colo siempre hay que tener mucho respeto por la camiseta", afirmó a Cooperativa Deportes.

En esa línea, profundizó sobre la exigencia que demanda el club. "De repente jugadores que por ahí vienen con mucho cartel tienen un bajo rendimiento y hay jugadores que no con mucho cartel funcionan de la mejor manera. Jugar en Colo Colo no es para todos", expresó, aunque matizó indicando que "los delanteros dependen mucho del buen juego del equipo".

Respecto al momento general del plantel, Dabrowski destacó la recuperación mostrada tras la caída en el Superclásico. "A partir de ahí demostró ser un equipo pragmático, un equipo que primero se defiende y después trata de atacar y tener contundencia. Es mucho más fácil corregir cuando se gana que cuando se pierde. Ese pragmatismo lo está llevando a la cancha, los rivales no le están haciendo daño y la parte matemática está de muy buena manera", explicó.

Finalmente, repasó la identidad que históricamente ha caracterizado al club. "Colo Colo desde inferiores está mentalizando a los jugadores de ir a buscar los partidos, de presionar. Siempre ha sido así. El famoso 'de atrás pica el indio' y que si el rival hace una cierta cantidad de goles, Colo Colo tiene que procurar hacer uno más siempre. Es lo que se impregna desde la parte formativa y de lo que significa vestir la camiseta", cerró.