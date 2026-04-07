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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Universidad Católica se mide ante Boca Juniors en su debut por la Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "Cruzados" reciben al "Xeneize" en el Claro Arena.

Universidad Católica se mide ante Boca Juniors en su debut por la Copa Libertadores
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Este martes a las 20:30 horas (00:30 GMT), Universidad Católica recibe a Boca Juniors en el Claro Arena en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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