Universidad Católica se mide ante Boca Juniors en su debut por la Copa Libertadores
Los "Cruzados" reciben al "Xeneize" en el Claro Arena.
Los "Cruzados" reciben al "Xeneize" en el Claro Arena.
Este martes a las 20:30 horas (00:30 GMT), Universidad Católica recibe a Boca Juniors en el Claro Arena en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
15:18 - | Más detalles sobre como ingresar al Claro Arena
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%u270D%uFE0F ¡Atención #LosCruzados! Toma nota de la siguiente información si vienes a Claro Arena este martes 7 de abril para el duelo de Universidad Católica vs Boca Juniors por%u2026 pic.twitter.com/Nkk8x5zbG4
15:18 - | Información y acceso para el Claro Arena desde la cuenta de la UC
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%u270D%uFE0F ¡Atención #LosCruzados! Toma nota de la siguiente información si vienes a Claro Arena este martes 7 de abril para el duelo de Universidad Católica vs Boca Juniors por%u2026 pic.twitter.com/DAMfE6XmQx
11:17 - | El club "Xeneize" también hizo un llamado de respeto hacia su rival
El respeto hacia el rival y su hinchada será fundamental en nuestro regreso a la Copa CONMEBOL @Libertadores.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 7, 2026
En nuestra visita a @Cruzados, solicitamos evitar cánticos o expresiones ofensivas hacia el rival o el público local. Cualquier manifestación racista o xenófoba será%u2026 pic.twitter.com/pNKswMCP9r
11:16 - | Desde la cuenta de Boca Juniors compartieron información de acceso al Claro Arena
%u2139 Información de accesos al Estadio Claro Arena para el partido frente a la Universidad Católica#DaleBoca %uD83D%uDD35%uD83D%uDFE1%uD83D%uDD35 pic.twitter.com/A79qVVZKpL— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 7, 2026
11:16 - | Desde la UC anticiparon su retorno a la Copa Libertadores
Volvemos a la Copa CONMEBOL @Libertadores y lo hacemos sabiendo que el respeto hacia el rival hoy también es fundamental.— Universidad Católica (@Cruzados) April 7, 2026
Nos corresponde ser anfitriones de @bocajrs y en casa el respeto será nuestro sello. Evita expresiones o cánticos ofensivos hacia el rival y la hinchada%u2026 pic.twitter.com/GBHaFxoD8o
10:17 - | Desde la Libertadores anticiparon el desarrollo de la fase grupal
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#GloriaEterna pic.twitter.com/aXvEdpoTa8