15:18 - | Más detalles sobre como ingresar al Claro Arena %u2139%uFE0F %uD835%uDDDC%uD835%uDDFB%uD835%uDDF3%uD835%uDDFC%uD835%uDDFF%uD835%uDDFA%uD835%uDDEE%uD835%uDDF0%uD835%uDDF6%uD835%uDDFC%u0301%uD835%uDDFB, %uD835%uDDF5%uD835%uDDFC%uD835%uDDFF%uD835%uDDEE%uD835%uDDFF%uD835%uDDF6%uD835%uDDFC%uD835%uDE00 %uD835%uDE06 %uD835%uDDEE%uD835%uDDF0%uD835%uDDF0%uD835%uDDF2%uD835%uDE00%uD835%uDDFC%uD835%uDE00 %uD835%uDDE8%uD835%uDDFB%uD835%uDDF6%uD835%uDE03%uD835%uDDF2%uD835%uDDFF%uD835%uDE00%uD835%uDDF6%uD835%uDDF1%uD835%uDDEE%uD835%uDDF1 %uD835%uDDD6%uD835%uDDEE%uD835%uDE01%uD835%uDDFC%u0301%uD835%uDDF9%uD835%uDDF6%uD835%uDDF0%uD835%uDDEE



%u270D%uFE0F ¡Atención #LosCruzados! Toma nota de la siguiente información si vienes a Claro Arena este martes 7 de abril para el duelo de Universidad Católica vs Boca Juniors por%u2026 pic.twitter.com/Nkk8x5zbG4 — Universidad Católica (@Cruzados) April 7, 2026

15:18 - | Información y acceso para el Claro Arena desde la cuenta de la UC %u2139%uFE0F %uD835%uDDDC%uD835%uDDFB%uD835%uDDF3%uD835%uDDFC%uD835%uDDFF%uD835%uDDFA%uD835%uDDEE%uD835%uDDF0%uD835%uDDF6%uD835%uDDFC%u0301%uD835%uDDFB, %uD835%uDDF5%uD835%uDDFC%uD835%uDDFF%uD835%uDDEE%uD835%uDDFF%uD835%uDDF6%uD835%uDDFC%uD835%uDE00 %uD835%uDE06 %uD835%uDDEE%uD835%uDDF0%uD835%uDDF0%uD835%uDDF2%uD835%uDE00%uD835%uDDFC%uD835%uDE00 %uD835%uDDE8%uD835%uDDFB%uD835%uDDF6%uD835%uDE03%uD835%uDDF2%uD835%uDDFF%uD835%uDE00%uD835%uDDF6%uD835%uDDF1%uD835%uDDEE%uD835%uDDF1 %uD835%uDDD6%uD835%uDDEE%uD835%uDE01%uD835%uDDFC%u0301%uD835%uDDF9%uD835%uDDF6%uD835%uDDF0%uD835%uDDEE



%u270D%uFE0F ¡Atención #LosCruzados! Toma nota de la siguiente información si vienes a Claro Arena este martes 7 de abril para el duelo de Universidad Católica vs Boca Juniors por%u2026 pic.twitter.com/DAMfE6XmQx — Universidad Católica (@Cruzados) April 7, 2026

11:17 - | El club "Xeneize" también hizo un llamado de respeto hacia su rival El respeto hacia el rival y su hinchada será fundamental en nuestro regreso a la Copa CONMEBOL @Libertadores.



En nuestra visita a @Cruzados, solicitamos evitar cánticos o expresiones ofensivas hacia el rival o el público local. Cualquier manifestación racista o xenófoba será%u2026 pic.twitter.com/pNKswMCP9r — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 7, 2026

11:16 - | Desde la cuenta de Boca Juniors compartieron información de acceso al Claro Arena %u2139 Información de accesos al Estadio Claro Arena para el partido frente a la Universidad Católica#DaleBoca %uD83D%uDD35%uD83D%uDFE1%uD83D%uDD35 pic.twitter.com/A79qVVZKpL — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 7, 2026