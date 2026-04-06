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¿El futuro caza nacional? FACh abasteció en el aire a los F-35 Lightning II

Publicado: | Fuente: FACh
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Con motivo de la Feria Internacional del Aire y el Espacio (Fidae) 2026, dos cazas F-35 Lightning II estadounidenses viajaron a Chile para presentarse en el encuentro de la industria aeroespacial, y su viaje fue acompañado por un avión cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), que los abasteció en espacio aéreo internacional.

El hito, como lo calificó la institución armada, se realizó a casi 8 mil metros de altura y permitió el vuelo continuo de las naves de combate de quinta generación.

La maniobra probó la capacidad logística de la FACh, pero además ubica al F-35 "primero" en la carrera para ser el reemplazo de los F-5 Tigre III (en servicio desde 1976) y de los F-16 MLU, la versión más antigua de este caza que opera Chile.

El fabricante Lockheed Martin lleva varios años en conversaciones con el país para ser parte del proceso de modernización de la flota de combate nacional, que se estima debería concretarse en torno a 2030.

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