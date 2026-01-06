Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

El parte médico de Colo Colo por la grave lesión de Marcos Bolados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro albo confirmó que el jugador será sometido a procedimiento quirúrgico.

El parte médico de Colo Colo por la grave lesión de Marcos Bolados
Colo Colo, en un breve comunicado, publicó el parte médico por la grave lesión del delantero Marcos Bolados, quien estará varios meses fuera de las canchas.

De acuerdo al parte médico, Bolados presentó una torsión de su rodilla izquierda en el primer entrenamiento de la pretemporada, realizado este lunes.

"Tras la evaluación clínica y estudios correspondientes, se confirmó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda", detalla el documento.

Finalmente, Colo Colo detalló que Bolados deberá someterse a tratamiento quirúrgico, cuya planificación se definirá en los próximos días.

 

