Amparo Noguera fue estafada con $700 millones por banda de falsos policías

La actriz Amparo Noguera fue víctima de una millonaria estafa por parte de una banda criminal que se hacía pasar por efectivos de la Policía de Investigaciones.

Según detalla Emol, la Fiscalía Metropolitana Oriente y la propia PDI lograron desbaratar a esta asociación ilícita que se dedicaba a engañar vía telefónica y que operaba con personas desde fuera y dentro de la cárcel.

De acuerdo al subprefecto David Castro, esta banda contactaba a las "víctimas señalándoles que terceras personas querían acceder a sus cuentas bancarias y que ese ejecutivo bancario que lo estaba contactando estaba monitoreando esto junto a personal de la PDI y a personal de la Comisión para el Mercado Financiero".

"Allí le solicitaban que, para evitar el fraude, retiraran su dinero de los bancos y que este mismo tenía que ser entregado a personal de la PDI que concurriría a los domicilios a buscarlo. De esta manera, las víctimas entregaban el dinero además de sus productos bancarios y otra especie de valor que mantenían", agregó el policía.

Una de las perjudicadas por esta estafa fue Amparo Noguera, quien, según Emol, fue afectada por un monto de $700 millones.