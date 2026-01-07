Otro exColo Colo: Octavio Rivero jugará en Universidad de Chile

Universidad de Chile golpeó con fuerza la mesa en el mercado de pases y aseguró tres nombres para potenciar el plantel de Francisco Meneghini de cara a la temporada 2026. La principal novedad es la llegada de Octavio Rivero, delantero uruguayo de 33 años que registra un paso por Colo Colo y que viene de Barcelona de Ecuador.

El charrúa no llegará solo al Centro Deportivo Azul. La dirigencia también abrochó el fichaje de Juan Martín Lucero. El "Gato", quien arribará como jugador libre una vez que se concrete su desvinculación con Fortaleza, según informamos en Cooperativa Deportes, es otro futbolista con pasado en el Estadio Monumental. De esta forma, el técnico Francisco Meneghini contará con tres elementos con historia en el clásico rival, sumando la presencia del defensor Matías Zaldivia.

El tercer refuerzo confirmado es Lucas Romero. Se trata de un volante central paraguayo de 23 años y 1,89 metros de estatura, proveniente de Recoleta de su país. El mediocampista, que fue nominado a la selección adulta de Paraguay por Gustavo Alfaro el año pasado, llega a préstamo por un año con opción de compra.

Salidas y renovaciones en el CDA

Para permitir el arribo de Romero, Universidad de Chile debió liberar un cupo de extranjero. El sacrificado fue el uruguayo Sebastián Rodríguez, quien partirá a préstamo.

En cuanto a las ventas, está cerca la partida de Matías Sepúlveda, quien continuará su carrera en Lanús de Argentina, luego de que el cuadro trasandino ofertó cerca de 800 mil dólares por su carta. También dejará la institución el lateral izquierdo Antonio Díaz.

Finalmente, en materia de renovaciones, el portero Cristopher Toselli extendió su vínculo con el club y seguirá siendo parte del plantel para esta temporada.